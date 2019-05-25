В НАТО впервые за несколько десятилетий приняли новую военную стратегию

Генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг объясняет такое решение растущей «ядерной угрозой» со стороны России. Это мнение он выразил в интервью немецкому изданию Die Welt. Кроме того, по словам Столтенберга, с 2014 года растут вызовы на востоке и юге Европы. Генсек отметил, что новая военная доктрина НАТО призвана добиться «полной защищенности» и обеспечить стабильность в будущем. Как именно изменится политика альянса в отношении России, Столтенберг не уточнил. Вместе с тем он отметил, что многие страны НАТО увеличили расходы на обороны. Это было сделано, утверждает генсек альянса, не для того, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа, требовавшего от своих союзников больших финансовых вливаний. Столтенберг подчеркнул, что для НАТО важно повысить военный потенциал в непростое время.

В апреле в ходе заседания Североатлантического совета генсек НАТО сказал, что альянс намерен одновременно применять в отношении России политику диалога и сдерживания.