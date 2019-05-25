Родителей школьницы, которая пришла на прощальную вечеринку в честь Последнего звонка в полицейской форме, оштрафуют

Родителей школьницы из Владивостока, которая пришла на прощальную вечеринку в честь Последнего звонка в полицейской форме, оштрафуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление МВД. Газета «Коммерсант» уточняет, что за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия будет выписан штраф до полутора тысяч рублей. После вечеринки проводит проверку и Департамент образования Приморского края. Поводом стало видео, распространившееся в соцсетях. На этих кадрах видно, как десятки учеников в разных костюмах, в том числе, с голым торсом, танцуют, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель.