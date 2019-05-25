Z Архив новостей новости
5 16 6 1545
09:30, 25 мая 2019

Родителей школьницы, которая пришла на прощальную вечеринку в честь Последнего звонка в полицейской форме, оштрафуют

Родителей школьницы из Владивостока, которая пришла на прощальную вечеринку в честь Последнего звонка в полицейской форме, оштрафуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление МВД. Газета «Коммерсант» уточняет, что за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия будет выписан штраф до полутора тысяч рублей. После вечеринки проводит проверку и Департамент образования Приморского края. Поводом стало видео, распространившееся в соцсетях. На этих кадрах видно, как десятки учеников в разных костюмах, в том числе, с голым торсом, танцуют, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….

5 474 6 57000 18.05
Kукраина, рф, крым, политика, зеленский, мнения
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

Отец подкрался незаметно К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…

5 569 6 43541 18.05
Kюмор, события
Блоги

Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…

5 165 6 18234 18.05
Kекатеринбург, религия, протесты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем не слов, а дел Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца….

5 155 6 15811 21.05
Kукраина, зеленский, события
Блоги

«Снять забор — снять напряжение»: протестующие требуют от Высокинского убрать ограждение в сквере Горожане переживают, что не смогут обеспечить наблюдателей, если будет опрос. А доверия к власти у народа сейчас нет…

5 57 6 20840 18.05
Kекатеринбург, общество, протесты, фото, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В отношениях России и США всегда есть «но» Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и  даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…

5 53 6 5886 18.05
Kсша, рф, путин, политика, мнения
Блоги

Станислав Крючков журналист «Эха Москвы»

На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…

5 134 6 14691 19.05
Kмосква, кпрф, дети, общество, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не будем спешить с завышенными ожиданиями Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм…

5 51 6 5611 22.05
Kукраина, зеленский, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про палку и морковку Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут…

5 161 6 17930 22.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 96 6 10646 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 214 6 24207 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Интервью Интервью

Александр Высокинский гость: Александр Высокинский мэр Екатеринбурга

О противостоянии вокруг строительства храма Если брать юридическую сторону вопроса, у меня основания останавливать стройку по закону сегодня нет. Тем не менее мы это делаем…

5 80 6 22455 18.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим! Полуостров навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…

5 248 6 32755 20.05
Kполитика, общество, украина, зеленский, мнения
Блоги

+ «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы Россиянка сообщает, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы. Она обратилась к соотечественникам за финансовой поддержкой…

5 333 6 45143 19.05
8читать ;смотреть
Kсша, заключенные, события
Интервью Интервью

Максим Миняйло гость: Максим Миняйло протоиерей

О противостоянии вокруг строительства храма Город откажется, может быть, от него. Я это допускаю. Просто имейте это в виду, что если этот храм не появится, то это решение вы несете по всей своей жизни до конца…

5 159 6 24511 19.05
#слушать 18:40 8читать $скачать 4.3 МБ
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Пархоменко вправе меня ненавидеть, но зачем врать? Где же Ваша журналистская объективность, Сергей Борисович? Не выдержала натиска Ваших политических пристрастий…

5 156 6 24392 19.05
Kобщество, выборы, москва, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Доверие россиян к Владимиру Путину продолжает снижаться Если месяц назад, по данным ВЦИОМ, показатель был 32,6%, то теперь 31,7%...

5 40 6 20303
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Печальный для власти симптом, это как если бы в Москве протестовали за сохранение бассейна «Москва» на месте храма Христа Спасителя…

5 99 6 125084 18.05
#слушать 48:06 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Завидуете ли вы сегодня Украине?
5 112 6 19932 21.05
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин приказал снести сквер, на его месте построить церковь Комментаторы обрадовались сообщению о том, что Путин предложил провести опрос. Но на самом деле он четко и недвусмысленно приказал: уничтожить сквер, поставить церковь, ну и сделать «опрос»...

5 257 6 336278 19.05
Kекатеринбург, путин, рпц, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…

5 136 6 127440 23.05
8читать ;смотреть
Kкоррупция, мединский, власть, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7844175
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4049679

Сегодня в эфире