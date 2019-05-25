Всем финалистам шоу «Голос. Дети» решили выплатить по миллиону рублей

Все девять человек, в том числе, дочь Алсу Микелла объявлены победителями. Правда, Микелла Абрамова на новый финал шоу «Голос. Дети» не пришла. В конце апреля она была объявлена победительницей конкурса, после чего была организована проверка результатов голосования и обнаружены подтасовки. Генеральный директор первого канала Константин Эрнст сказал, что все оказались обманутыми. Расследование показало, что вмешательство было, но, по его словам, неизвестно, кто это сделал.