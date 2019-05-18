Сегодня в Москве состоится 17-й благотворительный Венский бал, который в этом году посвящен Году театра

Бал в Гостином дворе сегодня откроют 120 пар дебютантов, рассказал нам генеральный директор компании Венский бал – Москва Александр Смагин.

Программа Венского бала рассчитана до пяти утра, рассказал Александр Смагин. После традиционной полночной кадрили сцену занимает джаз-банд. Вальс и полька уступают место фокстроту, танго и румбе. А в гала-концерте на Венском балу в перерывах между танцами гостей приветствуют звезды мировой оперной сцены и известные музыканты.

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