Соглашение о безвизовом въезде россиян в Коста-Рику вступает в силу с сегодняшнего дня

Граждане нашей страны смогут находиться в республике без визы в течение 90 дней.

Вступившее в силу соглашение позволит обладателям действующих российских загранпаспортов находиться в Центральноамериканской республике без каких-либо бюрократических ограничений на протяжении трех месяцев. Визовые формальности при взаимных поездках граждан двух стран после соответствующих договоренностей между правительствами уходят в прошлое. В то же время граждане Коста-Рики с действительными общегражданскими паспортами тоже смогут неоднократно и без виз въезжать в Россию. Соглашение о взаимной отмене виз было подписано в Сан-Хосе год назад Сергеем Лавровым с участием тогдашнего главы коста-риканского внешнеполитического ведомства Мануэля Гонсалеса. На Смоленской площади тогда подчеркивали, что после вступления в силу этого документа, Россия «будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях».

Безвизовый режим для обладателя российского паспорта теперь действуете в 115 государствах мира. Для сравнения — житель Германии или Японии без оформления визы может посетить на 60 стран больше.