В Тольятти сторонники КПРФ сегодня проведут очередной митинг с критикой властей

Одно из требований митингующих прекратить поборы в детских садах. С марта администрация Тольятти ввела так называемый обязательный сбор на мыло и туалетную бумагу в дошкольных учреждениях. Родителям ребёнка теперь придётся ежедневно платить по 17 рублей в день независимо от того посещает сын или дочь детский сад или нет. Несколько жителей Тольятти оспорили решение городских властей в суде. На митинге также обсудят две нашумевших реформы – мусорную, устроители называют её грабительской, и пенсионную, которая по-прежнему вызывает много вопросов. Не оставят без внимания митингующие ситуацию с ростом цен на продукты, услуги ЖКХ и бензин. Акцию устраивает региональное отделение КПРФ. Коммунисты призвали жителей Тольятти и других городов Самарской области прийти на митинг и сказать нет антинародным реформам и законам правительства.

С городскими властями акция согласована.