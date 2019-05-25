НАТО впервые за несколько десятилетий меняет военную стратегию

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг объяснил это «ядерной угрозой» со стороны России и «новыми вызовами» на востоке и юге. Он пояснил в интервью Die Welt, что новая военная концепция требуется для того, чтобы добиться «полной защищенности» и обеспечить стабильность в будущем. Сила НАТО заключается в умении меняться в случае необходимости, заключил генсек.

Одновременно он приветствовал увеличение расходов на оборону со стороны многих стран-участников альянса. По его словам, это сделано не для того, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа, который требовал от европейских союзников больших финансовых влияний на нужды НАТО. «Важно повысить наш военный потенциал в нынешнее непростое время», — подчеркнул Столтенберг.