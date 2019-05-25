Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе. Украина просит обязать Россию освободить военнослужащих.

24 украинских моряка обвиняются в незаконном пересечении границы. Они уже несколько месяцев находятся в СИЗО. В Киеве настаивают на том, что действия России являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а задержание военных было незаконным. В связи с этим в середине апреля Украина обратилась в морской трибунал, добиваясь введения временных мер, а именно немедленного освобождения и возвращения на родину экипажа задержанных судов. Необходимость вмешательства международного суда украинская сторона обосновала тем, что каждый день, пока моряки находятся в изоляторе, растет ущерб Украине, и спор между сторонами лишь обостряется. Россия в заседаниях участвовать отказалась. В МИДе считают, что морской трибунал ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента». Там также подчеркнули, что это судебное разбирательство не должно препятствовать расследованию дела в России.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Российские пограничники задержали три украинских судна и их экипажи. В Киеве сочли это актом агрессии. Захваченных моряков признали военнопленными.