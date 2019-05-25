В Литве сегодня День тишины перед вторым туром президентских выборов

Голосование начнется завтра в 7 утра. Две недели назад никому из девяти кандидатов на пост главы республики не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Во второй этап вышли 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа.

Одновременно граждане изберут депутатов Европарламента. За Литвой в нем закреплено 11 мест, на которые претендуют 302 кандидата. Завтра же выборы в Европарламент пройдут в Эстонии. Сегодня голосование проводится в Латвии.