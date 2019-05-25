Шестеро российских моряков после почти года, проведенного на арестованном в Турции судне, возвращаются на Родину

Шестеро российских моряков после почти года, проведенного на арестованном в Турции судне Streamline, возвращаются на Родину. Об этом сообщило генконсульство России в Стамбуле.

Сухогруз с российским экипажем шел из Ростова в Стамбул на ремонт и был арестован прошлым летом из-за долгов собственника. По словам наших дипломатов,

моряки стали заложниками судебного разбирательства между двумя хозяйствующими субъектами Турции, которые претендовали на право владения кораблем.