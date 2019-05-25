Суд Петербурга оштрафовал на 11 тысяч рублей активистку, которой полицейские сломали руку во время задержания на согласованной первомайской демонстрации. Кандидата в муниципальные депутаты Наталью Баринову признали виновной по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова. Ранее Баринова подала заявление в Следственный комитет на полицейских, сломавших ей руку.