Суд Петербурга оштрафовал на 11 тысяч рублей активистку, которой полицейские сломали руку во время задержания
Суд Петербурга оштрафовал на 11 тысяч рублей активистку, которой полицейские сломали руку во время задержания на согласованной первомайской демонстрации. Кандидата в муниципальные депутаты Наталью Баринову признали виновной по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова. Ранее Баринова подала заявление в Следственный комитет на полицейских, сломавших ей руку.