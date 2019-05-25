ЛГБТ-активисты хотели провести сегодня в Москве гей-парад и митинг

Однако столичные власти в очередной раз не разрешили провести мероприятие.

Основанием для отказа в проведении гей-парада и ЛГБТ-митинга стал федеральный закон о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Европейский суд по правам человека несколько лет назад признал эту норму дискриминационной.

Первый замруководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник также сослался на Конвенцию о правах ребенка, согласно которой образование детей должно быть направлено на уважение к национальным ценностям их страны. Организаторы шествия, которое призвано привлечь внимание к проблемам соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества, отмечают, что им отказывают в проведении гей-парада 14-ый год подряд. Причем последнее решение было принято уже после того, как в силу вступило еще одно постановление ЕСПЧ – о неправомерности запрета гей-парадов в России.

Московские власти также отказали в проведении ЛГБТ-митингов 26 и 27 мая. Заявители мероприятий обжалуют эти решения. Они подчеркнули, что готовы снова идти в Страсбургский суд.