В Нефтеюганске пройдет митинг против повышения налога на пользование земельным участком для гаражных кооперативов

В Нефтеюганске пройдет митинг против многократного повышения земельного налога на пользование земельным участком для гаражных кооперативов. Как сообщил лидер коммунистов Югры Алексей Савинцев, налог повысился с 1 января в 25 раз. В случае неявки на митинг мэра города, Алексей Савинцев угрожает провести референдум.

Митинг пройдет с 12 до 14 часов на площади архитектурно-скульптурной композиции «Первопроходцы». Заявлено до 300 участников.