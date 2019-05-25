Сборная России по хоккею сегодня сыграет в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии

Наша команда одержала на турнире 8 побед подряд.

Российская команда впервые на этом турнире споткнулась в четвертьфинале. Наши хоккеисты все-таки победили американцев, но статусным был только первый период, когда россияне забросили соперникам две шайбы. После этого игра была равной, возможно и с преимуществом американцев, но запаса прочности хватило на 4-3 и выход в четверку сильнейших. Финны сенсационно обыграли Швецию, сравняв счет за полторы минуты до сирены и забросив в овертайме победную шайбу 5-4. В истории противостояний последних лет у наших есть небольшое преимущество. Существует и своеобразная примета. Если сборная России побеждает финнов, она непременно становится чемпионом мира. Так было в 2012 в полуфинале, когда россияне выиграли 6:2 и двумя годами позже в финале. Наши пропустили столько же, а забросили на шайбу меньше.

Во втором полуфинале сборная Канады сыграет с чешскими хоккеистами.