Суд арестовал игумена, ранившего ножом другого монаха

После нападения священнослужитель был лишен сана.

60-летний игумен Севастиан (в миру Николай Запольнов) просидит в следственном изоляторе как минимум два месяца. О решении суда накануне сообщил «Интерфакс». За свои действия он уже лишился права носить монашеские одежды, и был лишен священного сана. Нападение монах совершил еще в среду вечером на территории Троице-Сергиевой лавры. Жертвой злоумышленника, который был сильно пьян, стал другой священнослужитель иеродиакон Поликарп. По некоторым данным, уже бывший игумен обвинил того в присвоении пожертвований, после чего монах получил несколько ударов ножом. Сейчас иеродиакон Поликарп находится в районной больнице. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает. Сам нападавший был задержан непосредственно в лавре сотрудниками правоохранительных органов. Больше он никому причинить вред не успел.

В отношении бывшего священнослужителя заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.