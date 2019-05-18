Трибунал ООН по морскому праву должен сегодня огласить решение по иску Украины к России по Керченскому инциденту

Трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге должен сегодня огласить решение по иску Украины к России по Керченскому инциденту. В ноябре прошлого года российские военные протаранили и обстреляли украинские корабли и захватили моряков. Киев требует их освободить.

Одна из важных целей иска – повлиять на судьбу захваченных моряков. Такое мнение ранее высказал «Эху» адвокат одного из моряков Илья Новиков.

Новиков подчеркнул, что Россия может не прислушаться к решению Международного трибунала по морскому праву, но это навредит прежде всего Кремлю.