Европейские политики разошлись во мнениях по поводу развития ситуации вокруг Brexit после решения Мэй уйти в отставку

Европейские политики разошлись во мнениях по поводу дальнейшего развития ситуации вокруг Brexit после решения британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Лондон дать разъяснения. Канцлер Германии Ангела Меркель указала на необходимость «упорядоченного» выхода Великобритании из ЕС. В Еврокомиссии отметили, что уход Мэй с поста главы Консервативной партии ничего не меняет в переговорах Лондона и Брюсселя. В Испании выразили мнение, что это решение может привести к «жесткому» Brexit. Еще ряд глав государств европейских стран указали на необходимость проведения в Великобритании повторного референдума по выходу из ЕС.

Тереза Мэй вынуждена была уйти в отставку, потому что был нарушен конструктивный диалог между политиками и обществом, сказал в эфире «Эха Москвы» бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Британский премьер Тереза Мэй объявила накануне, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня. Процесс выбора нового партийного лидера начнется на следующей неделе. При этом она подчеркнула, что останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.