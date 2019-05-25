«Желтые жилеты» планируют массовые манифестации во Франции в канун выборов в Европарламент

Согласно информации в соцсетях, марши протеста, численность которых неуклонно снижалась в минувшие недели, вновь пройдут в столице и крупнейших региональных центрах страны. Власти приняли усиленные меры безопасности в Париже. Префектура полиции напомнила о запрете на проведение демонстраций в центральных районах города. Для обеспечения безопасности горожан и туристов будет мобилизовано более 2 тысяч полицейских и жандармов.

Зоной, закрытой для уличных шествий, объявлен центр второго по значению города страны — Лиона. Накануне там были госпитализированы 13 человек после взрыва самодельного взрывного устройства. Его оставил злоумышленник в оживленном торговом квартале. Преступника ищут, его мотивы неизвестны, ведется расследование.