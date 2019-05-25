Во Владивостоке оштрафуют родителей школьницы за съемку в полицейской форме с погонами

Об этом сообщил представитель местного управления МВД, не уточнив, по какой статье будет выписан штраф. В пресс-службе ведомства объяснили «Коммерсанту», что до 1,5 тысяч рублей придется заплатить «за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия».

Проверка началась после публикации в соцсетях и СМИ видео с «прощальной вечеринки» в честь последнего звонка. На записи видно, как десятки выпускников в разных костюмах — в том числе с голым торсом — танцуют, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель. В Минпросвещения действия школьников осудили.