Хорошевский суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключенной мордовской колонии №2 Инги Кривицкой

Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключенной мордовской колонии №2 Инги Кривицкой. Она пожаловалась на руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева и главу «Руси сидящей» Ольгу Романову, которые рассказали о ее причастности к пыткам.

Лев Пономарев сказал в интервью «Эху», что это решение обязательно будет оспорено.

Суд обязал Романову выплатить Кривицкой 70 тысяч, а Пономарева — 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.