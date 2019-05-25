Участки Филевской и Таганско-Краснопресненской линий Московского метро временно закрылись для пассажиров

В эти выходные поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Это вызвано необходимостью проведения ремонтных работ в рамках реконструкции наземного участка. Полностью «голубая» ветка заработает в понедельник утром.

Три станции «фиолетовой» ветки — «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Выхино» — будут закрыты только сегодня в связи с подготовкой к открытию первого участка новой Некрасовской линии.

Сразу три станции Таганско-Краснопресененской линии будут закрыты для пассажиров на протяжении всего дня. Движение поездов по фиолетовой ветке в этот день будет осуществляться только между станциями «Планерная» и «Выхино». Пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ. На линию выйдут около 100 автобусов особо большого класса. Они будут ходить с интервалом меньше минуты. В обычном режиме все станции Таганско-Краснопресененской линии возобновят работу уже в 5:30 утра в воскресенье. Около станций «Кузьминки» и «Выхино», где ожидается увеличение пассажиропотока, будут дежурить кассы-автомобили, в которых можно будет приобрести билеты на одну поездку. Также на этих станциях будет организована работа мобильных кассиров.



Заместитель мэра столицы по вопросам и строительства Марат Хуснуллин ранее пообещал, что первый участок новой линии от «Некрасовки» до «Косино» с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров в первых числах июня.