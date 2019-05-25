Французская прокуратура не исключает версию «террористического сговора» при взрыве в Лионе

Об этом, как передает радио «Франс энфо», сообщила министр юстиции Николь Беллубе, призвав при этом, дождаться результатов расследования.

Взрыв произошел накануне в центре Лиона. Никто не погиб. Травмы получили 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку пострадавшим.

Тем временем, полиция ищет преступника. Он все еще на свободе.

С помощью камер видеонаблюдения удалось вычислить маршрут, по которому он передвигался, сообщил глава окружной администрации. Опубликована фотография подозреваемого. Как сообщается, это мужчина в возрасте 30-35 лет. На нем были темные очки, черный свитер и светлые шорты. Он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку возле кафе, которая затем взорвалась.