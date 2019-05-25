Трибунал ООН по морскому праву должен сегодня огласить решение по иску Украины к России по Керченскому инциденту

Трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге должен сегодня огласить решение по иску Украины к России по Керченскому инциденту. В ноябре прошлого года российские военные протаранили и обстреляли украинские корабли и захватили моряков. Киев требует их освободить.

Владимир Путин ранее заявил, что инцидент был украинской провокацией, а судьбу моряков должен определять российский суд.

Путин подчеркнул, что среди членов экипажей были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.