Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии

Встреча пройдет в Братиславе. Начало в 16:15 мск. Наша команда — единственная на этом первенстве, не

потерявшая ни одного очка. Россияне выиграли все семь матчей в группе, а также победили в четвертьфинале. Все победы одержаны в основное время. Победитель матча Россия — Финляндия в финале сыграет с победителем в паре Канада — Чехия. Матч этих команд также пройдет в Братиславе в субботу и начнется в 20:15 мск. В воскресенье состоится игра за третье место и финал.