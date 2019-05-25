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05:14, 25 мая 2019

Президент США Дональд Трамп начинает официальный визит в Японию

Он станет первым зарубежным лидером, посещающим страну после того, как 1 мая взошел на престол император Нарухито, старший сын отрекшегося в апреле от трона 125-го императора Японии Акихито. Белый дом ранее сообщал, что в ходе четырехдневного визита японский император даст торжественный обед в честь Трампа. Кроме того, американский лидер посетит турнир по сумо, на котором вручит специальный кубок победителю. В этот же  день он сыграет в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ, проведет с ним совместную пресс-конференцию, а также отправится на  американскую военно-морскую базу.



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