Победителями шоу «Голос.Дети» признаны все девять финалистов, включая дочь Алсу Микеллу Абрамову

Об этом объявил в прямом эфире гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Все финалисты шестого сезона получат по одному миллиону рублей в качестве приза. Как сказал ведущий конкурса Дмитрий Нагиев, деньги могут быть успешно вложены «в развитие таланта ребенка». «Первый канал» решил пересмотреть итоги финала и провел специальный выпуск программы в связи со скандалом с накруткой голосов в пользу Абрамовой. Она в спецвыпуске не участвовала.