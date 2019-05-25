Великобритания при любых обстоятельствах выйдет из ЕС 31 октября

Об этом заявил один из вероятных кандидатов на пост британского премьера и бывший глава МИД страны Борис Джонсон. По его словам, это обязательно произойдет – со сделкой или без нее. Задача нового лидера Великобритании, будет заключаться в том, чтобы осуществить Brexit должным образом, отметил Джонсон. При этом он пока не стал говорить, планирует ли участвовать в выборах на пост главы Консервативной партии, пообещав, что это станет известно в ближайшие дни. Накануне британский премьер Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера консерваторов 7 июня.