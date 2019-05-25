Шестеро российских моряков, спустя почти год после ареста в Стамбуле судна «Стримлайн», возвращаются на Родину

Шестеро российских моряков, находившихся почти год на арестованном в Стамбуле судне «Стримлайн», возвращаются на Родину. Об этом сообщает генконсульство России в Турции. Там отметили, что команда стала заложником судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения сухогрузом. Положение экипажа резко ухудшилось несколько недель назад после того, как турецкая компания «Акча шиппинг» и фирма-агент полностью прекратили обслуживание судна, включая обеспечение моряков питьевой водой, продуктами питания и предоставление медицинской помощи. При этом компания отказалась выплачивать россиянам не только заработанные ими за год деньги, но и финансировать их возвращение в Россию.