Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп готовится обойти эмбарго, наложенное на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Как передает Reuters, госсекретарь Майк Помпео поручил одобрить продажу оружия более чем на 8 миллиардов долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для сдерживания Ирана. При этом он сослался на возможность введения чрезвычайной ситуации, которая позволяет осуществлять поставки оружия «в интересах национальной безопасности». Решение администрации уже вызвало негативный отклик в парламенте.