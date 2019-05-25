Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

В начале весны он совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. Аппарат совершил так называемый подскок, поднявшись на нескольких метров, после чего сразу приземлился. Об этом сообщили ТАСС два источника в авиастроительной отрасли, отметив, что испытания не являются полноценным полетом, а только предваряют его. Они нужны для финальной проверки аэродинамики машины, ее управляемости и работы бортовых систем.