Победителями шоу «Голос.Дети» названы все его финалисты

В том числе дочь Алсу Микелла Абрамова, которая отказалась от участия в спецвыпуске. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в прямом эфире подвел итоги конкурса. Он отметил, что в сложившейся ситуации невозможно проводить повторное голосование и перечислил имена всех девяти участников финала. Они получат по миллиону рублей. Эрнст подчеркнул, что 26 апреля «случилось то, чего никогда не было в этом проекте». Расследование показало, что тогда на итоги голосования было оказано внешнее воздействие. «Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений», — сказал гендиректор.