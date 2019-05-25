На индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг

Оно продолжалось около четырех с половиной минут. Поток лавы распространился примерно на 3 км от кратера, девять близлежащих деревень оказались покрыты пеплом, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии. Власти не стали повышать уровень опасности в районе вулкана. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. В международном аэропорту Бали были отменены пять вылетающих рейсов, четыре пребывающих направлены в другие аэропорты.

Самое крупное извержение этого действующего вулкана было зафиксировано в декабре 2017 года. Тогда пришлось эвакуировать около 100 тысяч местных жителей. Международный аэропорт закрывался на трое суток.