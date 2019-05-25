Опубликовано фото предполагаемого террориста, который устроил взрыв в центре Лиона

Снимок разместил в своем Twitter телеканал BFM. Уточняется, что полиция ищет мужчину в возрасте 30-35 лет. Согласно записи с камер видеонаблюдения, он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку, которая затем взорвалась. Мужчина был в темных очках, черном свитере и светлых шортах.

Взрыв произошел накануне рядом с главной городской площадью Белькур. Никто не погиб. Травмы получили 13 человек. Местные СМИ выяснили, что в посылке также находились винты, гвозди и болты.