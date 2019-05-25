Вертолет Ми-17, принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики, разбился в центральной части страны

Об этом военное ведомство сообщило в «Твиттере». Официальных данных о причинах случившегося, погибших или пострадавших обнародовано не было. По информации газеты «Универсаль», воздушное судно участвовало в тушении лесных пожаров, на борту находились семь человек, все они погибли.

В настоящее время парк латиноамериканской страны насчитывает несколько десятков вертолетов российского производства.