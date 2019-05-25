В транзитной зоне аэропорта Афин задержан россиянин с крупной суммой денег

Речь идет о 800 тысячах долларах, сообщил РБК его адвокат Яннис Лаврентиадис. Он пояснил, что его подзащитный задекларировал валюту на выезде из России, однако законы ЕС обязывают также декларировать суммы, превышающие 10 тысяч евро, даже в транзитной зоне воздушной гавани. «По сути, он просто не был проинформирован [службами аэропорта] должным образом», — считает юрист. Он отметил, что это законно вывезенные доллары, и пообещал предоставить все необходимые документы. По словам адвоката, Греция наложила на деньги россиянина штраф в размере 25%.