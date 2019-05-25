Шестеро российских моряков с арестованного в Стамбуле судна «Стримлайн» отправятся на родину

Они сошли на берег после почти года фактического нахождения в плену, сообщило Генконсульство России в столице Турции. Турецкий сухогруз был арестован в июне прошлого года за долги. Компания, с которой у моряков был заключен контракт, полностью прекратили обслуживание судна и команды, включая обеспечение питьевой водой, продуктами питания и предоставление медицинской помощи. К российскому экипажу не допускали медиков, в то время как двум из них необходима помощь. В связи с этим уполномоченный

по правам человека при президенте Татьяна Москалькова направила

запрос своей турецкой коллеге.