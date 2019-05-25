Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда». В основу сюжета картины легла история двух молодых женщин-фронтовичек, которые вернулись в послевоенный Ленинград и среди городских руин разбираются с собственными разрушенными судьбами. В фильме играют Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова.

Секция «Особый взгляд» — вторая по значимости на Каннском кинофестивале. Смотр проходит с 14 по 29 мая.