Прокуратура не исключает версию «террористического сговора» при взрыве в Лионе

Об этом, как передает радио «Франс энфо», сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе. При этом, она призвала дождаться результатов расследования, порученного управлению судебной полиции. Ранее в эфире телеканала Бэ-эф-эм Беллубе подчеркнула, что «пока рано квалифицировать это [происшествие], как теракт». «Подозреваемый все еще на свободе», — добавила она. Между тем, удалось вычислить маршрут, по которому он передвигался, сообщил глава окружной администрации. По его данным, «взрывное устройство было не очень мощное». «В результате взрыва почти не было ущерба, …ранения оказались лишь касательными и довольно легкими». Никто не погиб. Пострадали 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок. Посольство России сообщило, что россиян среди них нет. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде к булочной и оставил там сумку. Опубликовано фото предполагаемого преступника.