Каннский кинофестиваль сегодня завершается во Франции

Мероприятие проводят в 72й по счёту раз. И сегодня станет известен обладатель главной награды фестиваля.

За одну из самых престижных премий в мире кино «Золотую пальмовую ветвь» поборются 18 картин. Один из претендентов на награду новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Картину во вторник представили на кинофестивале в Каннах. Фильм рассказывает о жизни звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублёра Клиффа Бута. Действие разворачивается в конце 60х годов прошлого века в Лос-Анджелесе. В числе других картин-претендентов на главную премию кинофестиваля называют фильм «Озеро диких гусей» китайского режиссёра Дяо Инаня. Фильм повествует о главаре опасной байкерской банды, который скрывается от закона. «Золотая пальмовая ветвь» может также достаться фильму «Мёртвые не умирают» американского режиссёра Джима Джармуша – о зомби, которые терроризируют маленький городок. На главную награду претендует и испанская драма «Боль и слава» режиссёра Педро Альмодовара.

Престижную награду в Каннах в прошлом году получил фильм японского режиссёра Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки».