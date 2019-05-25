Нефтяные компании не выполнили условия правительственного соглашения о заморозке цен на топливо

Они должны были поставить на рынок больше горючего, чем в прошлом году.

Внутренний рынок, как обещали нефтяники, должен был получить на 2 процента больше топлива, однако на деле этого не случилось. Как следует из протокола по итогам совещания биржевого комитета ФАС, «Газпром» не выполнил свои обязательства по бензину, «ЛУКОЙЛ» — по дизелю, а «Роснефть» не поставила необходимое количество ни того, ни другого. Выдержки из документа приводит РБК. Вместе с тем, пишет газета, компании увеличили экспорт. В связи с этим власти высказали свое недовольство и пригрозили проверками. Однако компании парировали, что им нужно зарабатывать, чтобы не разориться, как это уже случилось с Антипинским НПЗ.

В начале недели владельцы независимых заправок предупредили правительство о резком 20-процентном росте оптовых цен на бензин. Как отмечают эксперты, это было вызвано повышенным спросом и снижением объема, который готовы были продать крупные нефтяные компании.

Несмотря на обращение нефтяников, вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что говорить об обострении ситуации на российском топливном рынке рано и оснований для этого нет.