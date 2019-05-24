После отмены итогов конкурса «Голос.Дети» победителями названы все финалисты

О таком решении объявил в прямом эфире гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

В конце апреля по итогам зрительского голосования победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Большинство зрителей сочли такое решение необъективным. Первый канал привлек к расследованию IT-специалистов, которые выявили массовые накрутки голосов с помощью ботов. Итоги конкурса аннулировали. Эти вечером в спецвыпуске шоу участвовали все финалисты, кроме дочери Алсу.