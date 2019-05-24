Дочь Алсу Микелла Абрамова решила не участвовать в спецвыпуске конкурса «Голос.Дети»

Это сообщил ведущий Дмитрий Нагиев этим вечером в прямом эфире.

В финале конкурса в конце апреля победила по итогам зрительского голосования Микелла Абрамова, дочь известной певицы и банкира. Однако из-за недовольства в соцсетях Первый канал привлек к расследованию IT-специалистов, которые выявили массовые накрутки голосов с помощью ботов. Итоги конкурса аннулировали. Этим вечером в спецвыпуске выступили все финалисты конкурса.