Бывшая заключенная выиграла иск против правозащитников Льва Пономарева и Ольги Романовой

Хорошевский суд Москвы обязал Романову выплатить ей 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, а Пономарева – 50 тысяч. Сама заявительница, Инга Кривицкая, просила 2 миллиона рублей, которые планировала потратить на лечение после травли в интернете, передает «Дойче Велле» Она утверждала, что правозащитники распространили о ней ложную информацию о том, что она сотрудничала с администрацией мордовской колонии №2 и участвовала в избиении заключенных. Решение суда будет оспорено – сказал «Эху» Лев Пономарев.

Инга Кривицкая в сентябре 2018 года учредила фонд помощи осужденным «Русь сидящая». Организация с таким же названием и аналогичными функциями, созданная Романовой, существует уже более десяти лет