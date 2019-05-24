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22:00, 24 мая 2019

Более десяти человек пострадали в результате взрыва в центре французского Лиона

Дело расследует антитеррористический отдел прокуратуры.

Взрыв прогремел на центральной пешеходной улице Лиона в районе половины шестого вечера по местному времени. Как сообщает телеканал BFM со ссылкой на правоохранительные органы, там вероятно сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими обрезками, гвоздями и болтами. Камеры наблюдения зафиксировали, как за несколько минут до происшествия мужчина средних лет подъехал на велосипеде к булочной и оставил там сумку. Опознать его сложно, поскольку лицо было закрыто темными очками и капюшоном.

Президент Франции Эмманюель Макрон выразил поддержку всем пострадавшим от взрыва.

За развитием ситуации в Лионе следит и министр внутренних дел страны. На месте работают саперы, которые обследуют район на предмет взрывчатки.

По данным Ассоциации туроператоров России, все пострадавшие – местные жители. Информации о раненных среди иностранных граждан, в том числе россиян, нет.



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