Число пострадавших в результате взрыва в Лионе выросло до 13 человек. Об этом сообщает телеканал ВFМ. Погибших нет. Расследование передано антитеррористическому отделу прокуратуры Парижа, — передает агентство Франс Пресс. Сообщается, что следователи склоняются к версии взрыва самодельного устройства с поражающими элементами в виде резаных гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в темных очках, который оставил сумку рядом с булочной на месте взрыва.