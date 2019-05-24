Нюта Федермессер подтвердила, что будет баллотироваться в Мосгордуму

Основатель фонда помощи хосписам «Вера» написала в Фейсбуке, что пойдет от 43-го избирательного округа. В том же округе планируют выдвинуть свои кандидатуры юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ранее Алексей Навальный попросил Федермессер не участвовать в выборах в этом округе. Свое решение избираться именно там Федермессер объяснила тем, что живет и работает в Хамовниках, а этот район входит в 43-й избирательный округ.