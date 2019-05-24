Французская полиция установила личность подозреваемого в организации взрыва в Лионе

Он прогремел в центре города 2 часа назад. По разным данным, пострадали от 8 до 10 человек. Погибших нет. Как передает телеканал ВFМ, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что на месте взрыва возле булочной сумку оставил мужчина на велосипеде. Его лицо было скрыто за капюшоном и темными очками, однако утверждается, что в прокуратуре смогли установить его личность. Сейчас на месте работают саперы, которые обследуют район на предмет взрывчатки.