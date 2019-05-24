Партия «Блок Петра Порошенко» сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия бывшего президента Украины «Блок Петра Порошенко» сменила название на «Европейскую солидарность». Решение принято на закрытом съезде. Новым лидером может стать первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко. Будет ли Порошенко участвовать в досрочных парламентских выборах, назначенных на 21-е июня, пока неизвестно.

Накануне в отношении него было начато третье расследование в связи с нецелевым использованием средств. Порошенко также подозревают в незаконных кадровых решениях и в госизмене.