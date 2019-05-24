Защита банкира Алексея Хотина заявила, что он не давал показаний на полковника ФСБ, у которого изъяли 12 млрд рублей

Защита банкира Алексея Хотина заявила, что он не давал показаний на полковника ФСБ, у которого изъяли 12 миллиардов рублей. Адвокат Игорь Мардиросов назвал «злым вымыслом» публикацию РБК о том, что его подзащитный якобы платил за покровительство начальнику банковского отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, — передает «Интерфакс».

Алексей Хотин является основным акционером банка «Югра». Он находится под домашним арестом по делу о растрате 7,5 миллиардов рублей.