Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, сегодня стала кандидатом физико-математических наук

Катерина Тихонова, которую называют дочерью Владимира Путина, сегодня стала кандидатом физико-математических наук. Она защитилась в МГУ Одним из ее научных руководителей был ректор вуза Виктор Садовничий. Как передает Би-би-си, диссертация была на тему «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов». За присвоение степени диссовет проголосовал единогласно. Никто из присутствовавших работу не критиковал, а единственный ученый, у которого были вопросы к диссертации, не смог попасть на защиту.